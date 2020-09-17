タッチ交換 プロモ プラスル マイナン ミミロル パチリス

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コレクション品などの整頓の為出品します。入手後ローダーに入れて観賞用として保管していました。折れ防水を施して発送します。値上げもするのでご了承ください普通郵便から変更の場合は+135円で追跡＆速達のクリックポストにグレードアップします。公式だと185円なのでお得です。追跡番号を知りたい方はご連絡ください。発送の際はローダーに入れて送ります。