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c198 古伊万里 尊式花入れ 大型 耳付き花入れ 仏具 花器 染付 仏花器
商品番号 A47352734493
商品名

c198 古伊万里 尊式花入れ 大型 耳付き花入れ 仏具 花器 染付 仏花器
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

c198古伊万里尊式花入れ大型耳付き花入れ仏具花器染付仏花器胴径　約16.5cm口径　約21.8cm高さ　約27cm古伊万里大型の尊式花入れです。口にニューがあります。耳に釉剥げがあります。古美術品ですので、ご理解の上お求めください。即購入歓迎いたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。
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