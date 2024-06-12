c198 古伊万里 尊式花入れ 大型 耳付き花入れ 仏具 花器 染付 仏花器

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c198古伊万里尊式花入れ大型耳付き花入れ仏具花器染付仏花器胴径 約16.5cm口径 約21.8cm高さ 約27cm古伊万里大型の尊式花入れです。口にニューがあります。耳に釉剥げがあります。古美術品ですので、ご理解の上お求めください。即購入歓迎いたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。