coolz テレキャスター zte-10r

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商品詳細
タイプ···テレキャスタータイプシリーズ···Telecaster定価75,000+税coolzのzte-10rです。純正のソフトケースに入れて配送します。まだまだ使えますが中古であるので、下記の状態必読です。（状態）使用感あります。フレットは4〜6弦は9割、1〜3弦は7割ほどだと思います。あまりギター詳しくないので写真で判断お願いします。金属パーツが経年感じさせます。配送直前に弦を換えるつもりなので、その時にペグやピックアップ等の金属パーツとその周辺をできる限りきれいにします。写真確認よろしくお願いします。2弦のペグがゆるいです。弦交換するのにそこそこ時間かかります。その他質問、追加写真の要望等ありましたら遠慮なくコメントしてください！
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