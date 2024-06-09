【着払い】13弦　琴



十三弦筝｜コレクション｜民音音楽博物館



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【商品名】13弦琴【状態】箱なし説明書なし動作確認済み＊状態は写真を参照下さい＊カバーに汚れあり＊名前記載あり(写真10参照)*カバーにも名前記載あり【商品内容】13弦琴です。着払いです。お気をつけ下さい。配送関係に時間がかかる事が予想される為、発送時間を長めに確保させて頂いてます。状態は経年劣化が見受けられます。目立ちませんが、小さい傷が見受けられます。弦の交換は必要かと思われます。横188、縦28、高さ8＊送料込み要相談可＊琴の取引、発送実績あり【セット内容】本体、カバー＊動作確認済みですが、接触等の動作不良は保証し兼ねます。ご理解よろしくお願いします。＊自宅で保管してましたので、清掃して出品してますが、汚れ、埃を綺麗に仕切れない部分があります。ご理解の上、ご購入をご検討下さい。＊別商品を同時購入して頂けたら送料値引き致します。＊即コメントなし購入大歓迎です。Amazonprimesでは全く同様の商品は見受けられませんでした。類似商品に比べてお安くさせて頂いてます。着払いですので常識の範囲内であれば価格相談に応じさせて頂きます。よろしくお願いします。