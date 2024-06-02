Ludwig 70年代　アクロライト

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商品詳細
ludwigの70年代のアクロライトスネアです。シリアルNOより78年くらいのものと思われます。ブルーオリーブバッジはかなり傷や汚れが目立ち、シェル自体にも傷や汚れが目立ちます。シェルの歪みなどはありませんので、演奏上の支障はありません。チューニングもすぐにまとまるので、フープも大きな歪みはないと思います。写真の状態から、ヘッドはクリアヘッドに変更していることと、紐をグレーのものに変更しています。
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