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D.BONADE ボナード アルトサックス リガチャー 逆締め 2254UG
商品番号 C51837771672
商品名

D.BONADE ボナード アルトサックス リガチャー 逆締め 2254UG
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますD.BONADE(ダニエルボナード)アルトサックスリガチャーゴールドプレート逆締め2254UGPフランスのメーカーD.BONADE(ダニエルボナード)リードとマウスピースの接点が中心部に集まる設計になっています。中央2本の金属レールがリードを支え、より豊かな音量・音色が得られる傾向。また2つネジで芯のあるしっかりとした音色が得られます。使用による傷、特有の変色など使用感はありますが、まだ十分にご利用いただけるかと思います。＃アルトサックス＃リガチャー＃ボナード419655
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