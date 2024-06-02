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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますD.BONADE(ダニエルボナード)アルトサックスリガチャーゴールドプレート逆締め2254UGPフランスのメーカーD.BONADE(ダニエルボナード)リードとマウスピースの接点が中心部に集まる設計になっています。中央2本の金属レールがリードを支え、より豊かな音量・音色が得られる傾向。また2つネジで芯のあるしっかりとした音色が得られます。使用による傷、特有の変色など使用感はありますが、まだ十分にご利用いただけるかと思います。＃アルトサックス＃リガチャー＃ボナード419655
http://narcologia.ru/goods/reinforcement262299.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly540384.html
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D.BONADE ボナード アルトサックス リガチャー 逆締め 2254UG 新しい ...
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D.BONADE ボナード アルトサクソフォン リガチャー 逆締め ニッケルプレート仕上げ (2254U)
ボナード アルトサックスリガチャー 逆締め ゴールド GP
ボナード ： アルトサックス リガチャー 逆締め GP - オンラインショップ｜NONAKA MUSIC HOUSE
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ボナード アルトサックスリガチャー 逆締め ゴールド GP
ボナード リガチャー アルトサックス 逆締め - ミュージックアトリエクレオ
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ボナード アルトサックスリガチャー 逆締め ピンクゴールド PGP
D.Bonade 2251UPG PGP リガチャーE♭クラリネット 逆締め ピンクゴールドメッキ仕上げ 【ダニエルボナード】
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