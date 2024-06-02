D.BONADE ボナード アルトサックス リガチャー 逆締め 2254UG

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ご覧いただきありがとうございますD.BONADE(ダニエルボナード)アルトサックスリガチャーゴールドプレート逆締め2254UGPフランスのメーカーD.BONADE(ダニエルボナード)リードとマウスピースの接点が中心部に集まる設計になっています。中央2本の金属レールがリードを支え、より豊かな音量・音色が得られる傾向。また2つネジで芯のあるしっかりとした音色が得られます。使用による傷、特有の変色など使用感はありますが、まだ十分にご利用いただけるかと思います。＃アルトサックス＃リガチャー＃ボナード419655