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- ※値段交渉可 朝倉未来 直筆サイン入りTシャツ Lサイズ
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商品詳細
カラー...ブラック値段交渉の方は希望額をコメントくださいRIZIN30物販ブースにて1万円以上の購入者が挑戦できるガラガラで当選した物です、証明書等はありませんが間違いなく本人直筆のサインになります。新品未使用ですがOPP袋から出された状態で渡されたので状態は未使用に近い、にさせていただきました。#RIZIN43#超RIZIN#RIZIN#朝倉海#朝倉未来#ブレイキングダウン#UFC#MMA#那須川天心#平本蓮#Tシャツ#直筆サイン#朝倉兄弟#プロレス#スポーツジャンル（スポーツ選手）...その他
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