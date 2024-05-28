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ぬいぐるみ BTS テテ　レア 洋服セット
商品番号 C33500043671
商品名

ぬいぐるみ BTS テテ　レア 洋服セット
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ぬいぐるみ本体+4枚目お洋服セットです。サイズ：20cm保管用だったので1度も開封していないです。防水対策をして発送致します⭕他出品物とのまとめ買いでお値下げいたします⭕返品、返金ご対応いたします⭕即購入可
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