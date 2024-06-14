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AMRICAN DJ/VERTIGO HEX LED
商品番号 J20668956604
商品名

AMRICAN DJ/VERTIGO HEX LED
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 9,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ステージ照明、クラブなどなくてはならないおなじみのストロボライト照明のセットです。中古品ですが、使用時間も少ない程度良好でコンセントにさすだけで使用可能です。画像1、2のものに関しては箱などありません。画像3のものについては２つとも箱に入っています。職場のイベントで3〜4回使っただけでその後は保管してありました。
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