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GI.joe 救命ボート、ベスト、オール　ハズブロ社製ビンテージ
商品番号 U50344790045
商品名

GI.joe 救命ボート、ベスト、オール　ハズブロ社製ビンテージ
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GI.joeの救命ボート、ベスト、オールです。昔購入して保管しておりました。遊んで無いので綺麗です。ボートサイズ長さ28㎝位あります。なかなか見かけないアクセサリーです。GI.joeの遊びが広がります。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recuperation505921.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild430052.html
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