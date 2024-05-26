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霧雨魔理沙　figma 未開封品
商品番号 W43469209969
商品名

霧雨魔理沙　figma 未開封品
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,166 円
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商品詳細

figma東方Project霧雨魔理沙暗所で保管していました。未開封品ですが、2012年に発売されたものなので経年劣化はご理解ください。タバコなしペットなし#マックスファクトリー#東方Project#霧雨魔理沙#figma東方Project霧雨魔理沙
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