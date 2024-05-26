霧雨魔理沙　figma 未開封品

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商品詳細
figma東方Project霧雨魔理沙暗所で保管していました。未開封品ですが、2012年に発売されたものなので経年劣化はご理解ください。タバコなしペットなし#マックスファクトリー#東方Project#霧雨魔理沙#figma東方Project霧雨魔理沙
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