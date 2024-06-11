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京都職人、黒柿、香合小物入れ
商品番号 U85045561259
商品名

京都職人、黒柿、香合小物入れ
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横7、4×奥行き5、3×高さ3、9センチ京都職人手作り組み込み仕上げ総黒柿です
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