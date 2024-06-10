大名物 福原茄子写 茶入 木津喜楽 造 仕覆 笹蔓緞子 茶道具 共箱 美品 です

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大名物福原茄子写茶入木津喜楽造仕覆笹蔓緞子茶道具共箱美品ですサイズ直径:65ｍｍ高さ:65ｍｍ.自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道 煎茶 茶托 茶筒 茶合 茶匙 抹茶 玉露 染付 茶碗 茶具 茶器 緑茶 抹茶碗 茶碗 アンティーク わび さび 釉薬 窯元 茶道具 茶入 茄子茶入 木津喜楽 仕覆 笹蔓緞子#大名物#福原茄子写#茄子茶入#茶入#木津喜楽#木津_喜楽#喜楽#京都桂窯#仕覆#笹蔓緞子#抹茶#抹茶茶碗#値下げカラー...ブラウン種類...茶道具