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商品詳細
他のサイトで購入した時に下記の様に記されていました。「バックスタンプは通商法以前のもので無銘ですが器全体形状からノリタケのものと思われる」両耳付きの堂々とした器に爽やかな蒼地、精緻な金盛り上げ装飾。窓にハンドペイントによる河畔風景画と薔薇が描かれている。美しく珍しい形の大鉢でとても存在感があります。明治期製。30.8×23.2高さ11.6cm他にもオールドノリタケ、オールドニッポンの品を出品していますのでどうぞご覧下さい。
http://narcologia.ru/goods/slide894287.html
http://narcologia.ru/goods/browse219191.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose447140.html
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オールドノリタケ金盛上げ河畔風景紋図両耳飾り大鉢
オールドノリタケ金盛上げ河畔風景紋図両耳飾り大鉢
オールドノリタケ金盛上げ河畔風景紋図両耳飾り大鉢
オールドノリタケ金盛り上河畔風景紋図両耳飾大鉢 www.krzysztofbialy.com
オールドノリタケ金盛上げ河畔風景紋図両耳飾り大鉢
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