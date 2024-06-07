フィギュアーツ アイアンマンマーク85 I AM IRONMAN EDITION

箱なし。ガラスケースに飾っていました。購入時、目立った傷や汚れはありませんでしたが、素人保管のため細かな傷などがある可能性があります。ご注意ください。付属品は画像のものが全てです。中古品ということをご理解の上ご購入をよろしくお願いします。即購入可です。



バンダイ(BANDAI) SHFiguarts アイアンマン マーク85 -《I AM IRON MAN》 EDITION- （アベンジャーズ／エンドゲーム）



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