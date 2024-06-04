レア❣️〕『Mr.Children♪』【音楽誌など切りぬきセット ...

ご覧いただきまして、有難うございます。約25年前～の『Mr.Children♪』の切りぬきです。大切にして下さる方、自宅保管に御理解を頂ける方にお譲り出来ればと思います。『雑誌の切抜き』ロッキンオンジャパンPATIーPATIBーPASSなど多数※SWITCH(雑誌１冊♡特集号です。)『広告物』コンサート案内フリーペーパーなど※長年の保管のため、少しですが、折れていたり、破れていたり、曲がっていたり、汚れていたりする物もあります。現在、バラ売りは考えておりません。纏めて箱に入れて、なるべく早く発送致します。宜しくお願い致します。#Mr.Children#ミスチル#桜井和寿#切抜き



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