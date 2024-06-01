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- 大谷翔平 二刀流ダブルボブルヘッド （非売品）
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商品詳細
大谷翔平選手の二刀流ダブルボブルヘッドです。2019年9月にエンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムでの観戦の際に限定配布されたものです。写真撮影のために一度箱から出しただけで未使用です。バットが付属で付いており、ねじ込み式になっていますが、うまく取り付けられませんでした。手の部分のネジ穴が浅いようです。（最初からこの状態でした）バットを持たせた状態にするには接着剤などでつけなければいけなさそうです。 また、投手スタイルの背面の腰のところに、制作時に付着したと思われる接着剤のようなものがあります。10枚目の写真をご確認ください。緩衝材の発砲スチロールがパラパラ落ちやすく、発砲スチロールに少し欠けがあります。写真が現品ですので、ご確認いただいたうえでご購入をお願いします。プチプチに包んで、できるだけ傷がつかないように発送します。ジャンル（スポーツ選手）···野球
http://narcologia.ru/goods/cotton261361.html
http://narcologia.ru/goods/plaque742907.html
http://narcologia.ru/goods/procurement46933.html
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