ポケモンカード　ギラティナVSTAR　UR

VSTARユニバースより自引きしたギラティナVSTARのURになります。開封後に撮影してすぐ、スリーブに入れて暗所保管しています。カードの状態は画像にて確認お願いします。初期傷のようなものは無さそうですが、一度開封した商品になりますので完美品をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。また、値下げ交渉は不可とさせていただきます。ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···URボックスパックシングル···シングルサプライ···デッキシールド(スリーブ)ディアルガパルキアミュウリザードンvstarユニバース151黒煙の支配者











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