ブラッキー プロモ/長場雄

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○即購入可！○値下げ不可！開封後、すぐにスリーブ+ローダーに入れて、保管しております。自引きした、ワンオーナー品です。状態は写真にてご確認願います。必要があれば、写真を追加致します。コメントにてお申し付け下さい。裏面左下に初期傷(こまかな白かけ)有りです。ご質問は、ご購入前にお願い致します。複数点ご購入して頂ける場合はお気持ち程度、送料分をお値引き致します。シングルカードの出品は全て【やや傷や汚れあり】にしております。実際に傷がなくても、トラブルを避ける為そうしております。【注意事項】・トラブル等を避ける為、ここで出品している全てのカードは一律プレー用としてお考え下さい。・完品をお求めの方のご購入はご遠慮下さい。・カードの状態は写真にてご判断願います。・スリーブ+ローダーに入れ、段ボール等で折れ防止をしビニール等で防水致しますが、輸送中の事故の責任は負いかねます。・ご購入前にこのページのプロフィール自己紹介をしっかりお読み下さい。ネコポスにて発送致します。すり替え等がある可能性がある為商品発送後のキャンセル等はご遠慮ください。ご購入後、お客様都合の返品、返金、交換はご遠慮願います。こちらの不備と判断できるもの(違うものが届いた等)に関してはご対応させて頂きます。上記の注意事項をご理解頂ける方のみご購入お願い致します。※ペット・煙草無(検索用)ブラッキープロモブラッキーリーリエリーリエのピッピスノクレナンジャモスノーハザードクレイバーストアセロラの予感カイsarバイオレットexvstarユニバース基本エネルギーsrヒスイの仲間たちsrシロナの覇気sarリザードンvsarライコウvsarミュウarガラルサンダーガラルフリーザーヒスイヌメルゴンリザードンvsarスズナsrかがやくリザードンカイナタネの活気タイムゲイザースペースジャグラーポケカバラ売りポケカboxポケカ引退品ポケカまとめ売りパラダイムトリガーパラダイムトリガーboxルギアsaシャイニースターVイーブイヒーローズ