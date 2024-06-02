Patching Panda Vibrazum v2 モジュラーシンセ

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商品詳細
PatchingPandaVibrazumv2（日本未発売）微妙なトーンから極端なトーンシェイピングが可能な、電圧制御可能なトリプルフィルター。3つのチャンネルには専用の出力と、個別のレベルコントロールを備えたミックス出力があります。多くの電圧制御入力のおかげで、音に動きを生み出すように設計されています。各チャネルは、すべての周波数スペクトルをスイープできます。Attenuvertercv入力を備えた専用のシフトコントロールは、3つのフィルターすべてを同時に交換できます。Vibrazumは24dBスロープの高いフィードバックで輝きを放ち、レゾナンスは非常にクリーミーで、音響破壊の危険なトーン形成ツールから母音のロボットサウンドまで、豊かなハーモニクスに満ちています。（参考動画）https://youtu.be/Dcqntcx2lSM試奏後は箱に入れてしまっておりました。通電時間は極小のほぼ未使用品です。こちらシステム変更のため出品します。（画像参照ください）お探しの方はこの機会にいかがでしょうか。本体・ケーブル・ネジを元箱に丁寧に包みご手配いたします。専門機材ですので理解のある方のみご検討ください。あくまで中古品となりますので新品同様をお求めの方、神経質な方は検討をご遠慮くださいますようお願いします。こちらノークレームノーリターンでお願いしてます。
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