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ポケモン PSA9 サトシ\u0026ピカチュウ バンダイカードダス アニメコレクション
商品番号 L18646747164
商品名

ポケモン PSA9 サトシ\u0026ピカチュウ バンダイカードダス アニメコレクション
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サトシ\u0026ピカチュウバンダイカードダスアニメコレクションpsa9の鑑定品です。台座は付きません。PSA9でも、PSA9の許容範囲を超えていなければ、傷等は許容される場合がありますので、ご了承ください。psa10ではありませんのでお間違いのないようよろしくおねがいします。PSA鑑定ケースに入れたまま発送いたします。また、ケースへの初期傷等気にされるかたはご遠慮ください。傷が付かないようにプチプチ等を使用して発送させて頂きます。検索用横浜ピカチュウプロモboxスノーハザードクレイバーストシュリンク付きトリプレットビートシャイニースターvイーブイヒーローズバイオレットexVSTARユニバースWSCデッキ151旧裏バンダイカスミ
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