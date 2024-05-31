ポケモン PSA9 サトシ\u0026ピカチュウ バンダイカードダス アニメコレクション

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商品詳細
サトシ\u0026ピカチュウバンダイカードダスアニメコレクションpsa9の鑑定品です。台座は付きません。PSA9でも、PSA9の許容範囲を超えていなければ、傷等は許容される場合がありますので、ご了承ください。psa10ではありませんのでお間違いのないようよろしくおねがいします。PSA鑑定ケースに入れたまま発送いたします。また、ケースへの初期傷等気にされるかたはご遠慮ください。傷が付かないようにプチプチ等を使用して発送させて頂きます。検索用横浜ピカチュウプロモboxスノーハザードクレイバーストシュリンク付きトリプレットビートシャイニースターvイーブイヒーローズバイオレットexVSTARユニバースWSCデッキ151旧裏バンダイカスミ
http://narcologia.ru/goods/revamp685622.html
http://narcologia.ru/goods/waveform954017.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic911537.html
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