Mrs. GREEN APPLE ミセスグリーンアップル SS席特典グッズ3点 ...

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☀️ご覧いただきありがとうございます☀️Mrs.GREENAPPLEARENATOUR2023NOAHnoHAKOBUNEのSS席特典グッズです。(3点セットになります。)【内容】・トートバッグ・バスタオル・マルチケース単品購入に関しては不可とさせていただきます。(別ページで出品中の商品と合わせての購入等はご相談下さい。)トートバッグはライブ当日車で持ち帰りました。バスタオルとマルチケースは袋に入ったままの新品未使用未開封となっております。トートバッグに関しては、傷等目視では確認出来ておりませんが素人保管ですのでご了承頂ける方のみご購入下さい。(写真にてご確認ください)送料手数料ございますので大幅なお値下げはご容赦下さい。追跡匿名発送のらくらくメルカリ便にて発送致します。(発送に関して、4～7日の発送としておりますが、お急ぎの場合は事前にコメント下さい)当方喫煙なし、ペットなし、ワクチン3回摂取です。#ミセスグリーンアップル#mrsgreenapple#MrsGREENAPPLE#ミセス#大森元貴#若井滉斗#藤澤涼架#もっくん#ひろぱ#りょうちゃん