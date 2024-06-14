『割引』《R》真形羽付釜 【釜師/菊池政光】経歴書 共箱　（230330E5）

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菊池政光造 真形釜 浜松 | labiela.com



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ご覧頂きましてありがとうございます。羽付真形釜【釜師/菊池政光】で御座います。釜内、多少の錆有り。割れ等目立った傷み無し。刻印有サイズ口径約10.3㎝×径約18㎝最大径約21㎝高さ約17㎝共箱付#怜以子出品中の釜一覧はこちらその他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。#茶道具#釜#菊池政光