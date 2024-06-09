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- Ｋ４７２ 水指 『陶製』『秋竹造』『茄子漢詩文』『四方水指』 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 18cm(摘み含まず)横幅 約 1⒊5cm※素人の測定のため、誤差がございます。塗蓋に傷、汚れがありますが、水指の状態は良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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