ボルト締め小太鼓　2丁掛　2個セット　美品

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ボルト締め小太鼓です。2丁掛と聞いておりますが、当方あまり詳しくないのですが画像にてご判断ください。状態は全体的には綺麗な方だと思います。個人的主観ですので参考までにお考え下さい。太鼓のみで台はありません。小太鼓は2個セットです。発送はバラしての発送となりますの