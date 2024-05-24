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ブルーロック 推しキャラバッジ カイザー D
商品番号 X79755820419
商品名

ブルーロック 推しキャラバッジ カイザー D
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,188 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類···缶バッジ原画展推しキャラバッジカイザーD12個セットになります。一度外袋から取り出した後oppに入れ暗所にて保管しておりました。目立った傷はありませんが一度人の手に渡ったことをご考慮ください。即購入可能バラ売り不可購入後の変更は承っておりませんので、予めご了承くださいませ。
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