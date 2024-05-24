ブルーロック 推しキャラバッジ カイザー D

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グッズ種類···缶バッジ原画展推しキャラバッジカイザーD12個セットになります。一度外袋から取り出した後oppに入れ暗所にて保管しておりました。目立った傷はありませんが一度人の手に渡ったことをご考慮ください。即購入可能バラ売り不可購入後の変更は承っておりませんので、予めご了承くださいませ。