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井手岳水　梅　梅に鶯　花鳥画　共箱　書画、骨董品、美術品
商品番号 A89578199181
商品名

井手岳水　梅　梅に鶯　花鳥画　共箱　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物主な画材...その他井手岳水の梅梅に鶯　花鳥画　掛け軸です。共箱です。経年の汚れ、シミ等あります。長さ194　幅53.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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