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商品詳細
絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物主な画材...その他井手岳水の梅梅に鶯 花鳥画 掛け軸です。共箱です。経年の汚れ、シミ等あります。長さ194 幅53.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/revamp439822.html
http://narcologia.ru/goods/reboot903836.html
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井手岳水 梅 梅に鶯 花鳥画 共箱 書画、骨董品、美術品 - 絵画/タペストリ
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