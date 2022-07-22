岡本信彦 ノブジュー アクスタ

NobuhikoOkamoto10thAnniversaryLiveTourノブジュー事前通販にて購入しました。何度か現場に持ち込んでおりますため完全な美品ではございません。神経質な方はご遠慮下さい。他にも岡本さん関連の物を出品しておりますので、纏めてご購入いただける場合お値下げ可能です。プチプチ+水濡れ防止即購入可バラ売り不可岡本信彦Kiramune声優のぶくんノブジュー



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