BTS×BE@RBRICK ベアブリック 400％

入会していたFC経由で知り購入しましたがBE@RBRICKの収集はしていないので出品致します公式で注文し手元に届いて箱から出したのは二回となります手垢など着くと嫌なので一度も触ってないです箱に擦れ凹みが見受けられる所は到着時からそのままで発送された時のプチプチに包まれたままこちらからの発送は新しい物に替えますが今はまだ最初送られて来た箱に入ってます



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