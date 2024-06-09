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値下げ【ウクレレ】ミッフィーソプラノ　白地木製nijntje オランダ製品楽器
商品番号 F52371779619
商品名

値下げ【ウクレレ】ミッフィーソプラノ　白地木製nijntje オランダ製品楽器
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 6,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

13980円から値下げしました！SUMMERSALE種類···ウクレレオランダからやってきたウクレレ。弾きやすく音もいいですよ。音声サンプル　https://youtu.be/_3IQAwlVHf4メーカー　CLXmusic(オランダのフリースラント州のZandhuizenザンドハイゼンにある村の工房)サイズ　55×18cm、厚み6.5cmボディ　木製、白地　4弦は最初からついています。ヘッダーにギターのたーくん、ボディにナインチェが。紙製ボックス入り。送料　無料。匿名メルカリ便利用。店長3本目のウクレレとして愛用していますが、値段は安いのに音がよく、いいですよ。収納ケースはついていません。市販のウクレレケースをご利用いただくか、当店で販売しているウクレレバッグをご利用ください。#nijntje#miffy#楽器　#ウクレレ　#趣味　#音楽　#ミッフィー　#オランダ
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