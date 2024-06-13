audio technica AT4040

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商品詳細
オーディオテクニカのコンデンサーマイクです。ショックマウント旧タイプです。ポーチ等の袋は未使用。ボーカル使用はマイクチェック以外無し防湿庫で保管非喫煙者、ペット無し屋外使用無し新品を2015年頃に購入し、楽器の録音に使用してきました。近年は使用することがなくなりましたので、整理のため出品します。ショックマウント装着による傷、擦れが多少あります。値下げ交渉はご遠慮ください。
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