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ミュウツーV SA s10b 074/071
商品番号 U66550579107
商品名

ミュウツーV SA s10b 074/071
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミュウツーVSAs10b074/071になります。こちら写真でご覧の通り縁に細かな傷があります。そのため完備品お求めの方や、神経質な方は御遠慮ください。ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SR#ポケモンカード#ポケモン#ミュウツー#ミュウツーV#ミュウツーVsa#s10b#074071#ポケモンGO
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