ZOOM ギターエフェクターG1X FOUR

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商品詳細
【最終値下げ】こちらZOOMのG1XFOURのマルチエフェクターです。個人で購入し、ライブで一回使用しただけなので、ほぼ未使用です。見た目の傷なども特になく、動作確認済みです。G1FOURZOOM定価：¥9000#ZOOM#G1FOUR種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/recuperation121321.html
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http://narcologia.ru/goods/ordering124279.html
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