ポケモンカード ふりそで SR

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ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカード(ポケカ)ふりそでSRです。すぐにスリーブと硬質カードケースに入れ、暗所にて保管しておりましたが、素人保管品ですので、気になさる方や完美品をお求めの方のご購入はお控えください。少し加工ズレがあるように感じますが、素人の感想なので、状態は写真にてよくご確認いただき、ご納得の上での購入をお願いいたします。トラブル防止のため、プレイ用として出品させていただきます。※梱包時はスリーブと硬質カードケースに入れ、折れ防止、水濡れ対策をして発送予定です。※すり替え防止の為、返品・返金はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。