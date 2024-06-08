藤井風ヘンレコユニフォームS 白ボーリングシャツ青春 (white）白

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商品詳細
藤井風ヘンレコユニフォーム新品未開封です。コンパクトに折り畳んで発送いたします。〜以下公式サイトより〜『ツアースタッフが着用していたボーリングシャツがついに販売決定。黒い裏方、赤い情熱、白い青春。あなたもチーム風になりませんか』【商品仕様】 素材：レーヨン100％ポイント：表裏ともに刺繍サイズ：S身丈720mm/身幅590mm/肩幅470mm/袖205mm
http://narcologia.ru/goods/response111342.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln94502.html
http://narcologia.ru/goods/capitation874008.html
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