FMR AUDIO RNC1773E コンプ

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商品詳細
◆FMRAUDIORNC1773Eステレオコンプレッサー高級なオペアンプに換装したEバージョン、上級グレードのものです。セカンドオーナーですが、状態のいい中古を購入したまま、少しだけ試した程度で保管しておりました。出音も問題なく、美品です。音はこのクラスでは信じられないほどクリアで良くて、コンパクトなのであらゆる場面で重宝すると思います。ハードならではの、プラグインでは得られない魅力もしっかり感じられます。調べると、その実力がわかる記事も沢山見つかるので、気になる方はチェックしてみてください。■入力端子：TSフォン×2（L/R）、TRSフォン(インサート)■出力端子：TSフォン×2（L/R）■サイドチェイン：TRSフォン×1■周波数特性：10Hz～100kHz(±0.5dB)■スイッチ：Bypass、ModeSelect(Noｒmal、SuperNice)■Normal：fastAttack、fastRelease：正確な圧縮をします。■SuperNice：コンプレッサー回路を3つ重ねることにより、GainReductionによる低減を抑え、ウルトラスムーズな圧縮をします。■寸法：14.0Wx14.0Dx4.1Hcm、1/3ラック・マウント・サイズ■電源：12VDC（@500mA）(アダプター付属)
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