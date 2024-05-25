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電子ピアノ CTK-2200
商品番号 W46499458842
商品名

電子ピアノ CTK-2200
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 2,808 円
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商品詳細

CASIOCTK-2200電子ピアノ写真に載っているものが全てになります。購入時に入っていた段ボールで発送致します^_^細かな傷がございます。動作確認済みです。#カシオ計算機#CASIOCTK_2200
http://narcologia.ru/goods/voiceless911159.html
http://narcologia.ru/goods/navigate145830.html
http://narcologia.ru/goods/browse679091.html

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