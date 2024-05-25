電子ピアノ CTK-2200

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商品詳細
CASIOCTK-2200電子ピアノ写真に載っているものが全てになります。購入時に入っていた段ボールで発送致します^_^細かな傷がございます。動作確認済みです。#カシオ計算機#CASIOCTK_2200
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http://narcologia.ru/goods/browse679091.html
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