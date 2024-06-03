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◇浮世絵 「大切浄瑠理風狂菜葉蝶」・題「大切浄瑠理風狂菜葉蝶・安倍保名尾上菊五郎」・摺り日1897年(明治30年7月6日)・絵師:豊原国周天保6年\u003c1835\u003e－明治33年\u003c1900\u003e 江戸生まれ月岡芳年、小林清親らと並び称される、幕末・明治期を代表する浮世絵師。1846年頃より豊原周信に師事。1848年からは三代歌川豊国の門人となりましたが、周信への恩義からか歌川を名乗る事はしませんでした。”最後の役者絵師”と呼ばれ、役柄や役者の個性を捉えた役者絵を多く描きましたが、特に大首絵で名を上げ、一人の役者の半身を三枚続に描くという斬新な構図も創案しました。門人に楊洲周延、守川周重など。・彫師:彫栄・作品サイズ 縦36cm×横71.5cm・額サイズ(ガラス) 縦45cm×横93.5cm×厚2.5cm※額に細かなキズがあります。額紐は付いていませんので、ご購入者様が用途に応じてお付け下さいませ。【ご注意】他のサイトに、私の出品する商品を丸々コピーして転載している方がいます。私が出品しているは、メルカリのみです。他のサイトで、見かけたときは決して購入しないで下さい。詐欺サイトですのでお気を付け下さい。