ファイナルファンタジー16 シヴァ　ラストワン　フィギュア

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人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジーフィギュア種類···スケールフィギュア性別···女ファイナルファンタジー16ジオラマフィギュア 召喚獣シヴァリペイントです。自身で店頭で引いたラストワンをリペイントしてます。ラッカー塗料のゴールド下地にメタルゴールド、メタルシルバーでキラキラ感に立体感を出してみました。箱もブリスターもあります。光の当て具合と角度によって多少色合いの違いがでますので写真と色合いが異なる場合がございますのであらかじめご了承下さい。素人のため多少なり色むらはあるかもしれませんので予めご了承ください。以下検索用FF16ff16FINALFANTASY16一番くじファイナルファンタジーXVIシルバーverlast賞ラストワン賞A賞 ジオラマフィギュア 召喚獣シヴァB賞 胸像フィギュア 召喚獣C賞 ショットグラス2個セット ＜フェニックス＆イフリート＞F賞 キャラクターマグネット ジル・ワーリックE賞 アクリルスタンド ジルFF16くじ 発売記念くじファイナルファンタジー16ラストワン一番くじ1番くじFFファイナルファンタジージオラマシヴァ召喚獣スクエアエニックスプレステプレステ5