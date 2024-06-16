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Funko ミステリーミニ ミュータント ニンジャ タートルズ 8種セット
商品番号 E82572309376
商品名

Funko ミステリーミニ ミュータント ニンジャ タートルズ 8種セット
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FunkoMysteryMiniTeenageMutantNinjaTurtles8体セットです！箱買いして開封せずに保管していました。今回、開封しましたが新品になります。新品ですが、購入後数年経っていることをご理解ください。多少のキズなどあるかもしれませんが気になる様なものは見受けられません。素人保管の為、神経質な方はご遠慮願います。サイズ約7〜8cm
http://narcologia.ru/goods/moisture944669.html
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