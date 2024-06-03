⭕️雨畑硯　奉硯堂硯舗　現代の名工　雨畑真石　雨宮正廣匠　雨畑石紋が綺麗に現る

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ともさんの焼き物・骨董紀行ー雨畑硯（あまはたすずり）



雨畑真石天然硯 99



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甲州雨畑硯】“ 精神の器 ” を彫る十三代目硯匠の誇り(山梨編) | 紳士が ...



雨畑硯-書と暮らす



雨畑真石／墨客に愛され続ける雨畑硯 | 豊かさアーカイブ 奥山冥利 ...

NO.174⭕️画像にはありませんが、喜寿園製のお花墨85mmを特別に1本サービスします。⭕️◉雨畑硯、峯硯堂本舗の現代の名工 雨宮正廣匠(峯硯)の天然硯[1]縦 154mm[2]横 94mm[3]厚み 26mm重さ 799g[4]作硯者 峯硯堂本舗 雨宮正廣(峯硯)[5]彫刻サイン 雨畑真石 峯硯刻[6]箱 別新品漆木箱(目出度い2羽の鶴が大きく、バックに沢山の飛翔する鶴が蓋に描彩されています。)(186mm✖️136✖️52)(雨畑硯についての栞写しあり。)(黄色布付き)[7]程度 大きなキズや汚れはありません。[8]形状 中型天然硯◉峯硯堂本舗資料によると、甲州雨畑硯は、中国硯にも勝る良硯として古来からその品質が文人墨客の間で高く評価され、和硯の最高級品とされてあります。この作品は中型で、一般的な半紙用などに適しております。海の左上から丘の右下にかけて雨畑石特有の石紋が見事に現れています。普通サイズながらも、流石に現代の名工の作だけあって心暖かくなる佇まいがあり、静かに墨を下ろせる気分になります。名工の作品ですが、お手頃価格としております。(雨畑硯の峯硯SHOP価格をご確認下さい。)数少ないですが、和硯の素晴らしさをご理解下さい。◉雨宮正廣匠(2009年に現代の名工)◉弟の雨宮正美匠(2017年に現代の名工)※画像にて十分ご確認ください。※私のプロフィールを必ず一読ください。※私の今迄に掲示した作品をご覧ください。(他に70点程あります。)