Xvive XV-U4R

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商品詳細
イヤモニ用のワイヤレスレシーバー単体です。ほとんど使ってないので状態良好。充電ケーブルのみ付属します。
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http://narcologia.ru/goods/septet746219.html
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XV-U4R ワイヤレスインイヤーモニター/レシーバー
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