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Xvive XV-U4R
商品番号 T18797678439
商品名

Xvive XV-U4R
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 6,345 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イヤモニ用のワイヤレスレシーバー単体です。ほとんど使ってないので状態良好。充電ケーブルのみ付属します。
http://narcologia.ru/goods/Stanford552973.html
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http://narcologia.ru/goods/cowpox486539.html
Xvive XV-U4R
XVIVE エックスバイブ U4R インイヤーモニター ワイヤレスシステム(レシーバーのみ) XV-U4R
Xvive XV-U4R
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XV-U4R　ワイヤレスインイヤーモニター/レシーバー
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