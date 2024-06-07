ソプラノサックス用マウスピース ヤナギサワ ラバー SC120()

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ソプラノサックス用マウスピースヤナギサワクラシックラバーYANAGISAWA新品定価：¥18700ヤナギサワのソプラノサックスを購入した際についていた付属マウスピースです。当方別マウスピースを使用しておりますので使っていただける方に出品します。試奏チェックしか使用しておりませんので、歯型もその他ダメージもありません。リガチャーキャップも合わせて出品します。オープニングは、メーカーサイトより1.20mmとの事です。開きが狭めなので初心者の方でも扱いやすいかと思います。なるべく早い発送を心がけますが、仕事の都合で遅れる場合があります。その際は必ずメッセージにてお知らせします。なお、発送はネコポスでは不安なので、宅急便コンパクトを使用します。送料は当方が負担します。宜しくお願いします。#YANAGISAWA#ヤナギサワ#マウスピース#サックス#ソプラノ#ソプラノサックス用マウスピースヤナギサワラバー種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···初心者