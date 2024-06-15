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- VINCENT BACH Tp用マウスピース 1C-25-24
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商品詳細
Tpと同時にお買い求めいただければ頑張って値引きします。-----ヴィンセントバックのトランペット用マウスピースです。通常のモデルとはスロートとバックボアのサイズが異なるシンフォニックモデルです。カップ：1Cスロート：25バックボア：24ゆうパケットポストで発送予定です。#SwinGトランペット#SwinGトランペット同梱--＊コメント前にプロフ一読お願いします。＊引用する場合はルールを守ってください。＊本品はメルカリ出品です。
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