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VINCENT BACH Tp用マウスピース 1C-25-24
商品番号 X33026813186
商品名

VINCENT BACH Tp用マウスピース 1C-25-24
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Tpと同時にお買い求めいただければ頑張って値引きします。-----ヴィンセントバックのトランペット用マウスピースです。通常のモデルとはスロートとバックボアのサイズが異なるシンフォニックモデルです。カップ：1Cスロート：25バックボア：24ゆうパケットポストで発送予定です。#SwinGトランペット#SwinGトランペット同梱--＊コメント前にプロフ一読お願いします。＊引用する場合はルールを守ってください。＊本品はメルカリ出品です。
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