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サカキのニドキング　旧裏
商品番号 Y12274953335
商品名

サカキのニドキング　旧裏
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 3,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態は画像を参考にしてください^_^レアなんで即買可能です！種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル旧裏ポケカ25thANNIVERSARYCOLLECTIONシャイニースターv双璧のファイター漆黒のガイスト白銀のランスイーブイヒーローズ蒼空ストリーム摩天パーフェクト博士の研究srなみのりピカチュウVMAX(2枚)そらとぶピカチュウVMAXなみのりピカチュウVそらとぶピカチュウVピカチュウVピカチュウ(7枚)ガラルファイヤーvガラルサンダーvガラルフリーザーvバシャーモvバシャーモvmaxガラルヤドキングvmaxこくばバドレックスvこくばバドレックスvmaxはくばバドレックスvはくばバドレックスvmaxセレビィvセレビィvmaxメタグロスvrrメタグロスvmaxrrrゼラオラvrrウオチルドンvrrハピナスvrrいちげきれんげきゲッコーガ＆ゾロアークレシラム\u0026リザードンピカチュウ＆ゼクロムスペシャルアートGXVMAXプロモミラーSRSAURHRTRCHRサポートトレーナー未開封ピカチュウイーブイミュウツーミミッキュリザードンレックウザアルセウス三神ザシアンリーリエアセロラルチアエリカメイマリィレックウザvsrレックウザvmaxレックウザsrヒガナの決意srカイリューVrrチャーレムVrrギャラドスVMAXrrrギャラドスVrrオーロットVrrバクガメスジジーロンチルタリスプロモカードレックウザsaミュウurリザードンカメックスフシギバナひかるコイキングレシラムゼクロムブラッキーピカチュウVピカチュウVMAXピカチュウV-UNION
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