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茶道具 赤楽茶碗 押印 共箱
商品番号 Q82473833564
商品名

茶道具 赤楽茶碗 押印 共箱
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 3,448 円
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商品詳細

茶道具赤楽茶碗押印共箱★4D0713サイズ(約):径11.5cm、高さ5.4cm、重さ248g
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