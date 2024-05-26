ポケモンカード　英語版　正規品　シャワーズVmax　夏ポケカ　海外版　プロモ

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商品詳細
ポケモンカードゲーム 海外版 シャワーズVmax 1枚の出品となります。多少の擦り傷や汚れなどが見受けられます。おそらくは製造時からのものかと思いますが、裏面の角に白かけも見受けられます。気にされる方のご購入はお控えください。現品の画像を載せていますので、ご確認の上、ご検討くださいませ。海外版特有の初期傷などはご理解ください。折れ・水濡れ防止対策をして発送いたします。海外版PokemonVaporeonVmaxSWSH182
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