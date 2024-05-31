電子ピアノ 小型61 キーボード デジタルピアノ 録音 プログラミング ...

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多機能61鍵盤✨電子ピアノ☺️音楽を聴く、ひく、作る楽しさを学べる♡初心者から上級者まで使えて教えやすく、覚えやすい!!!☺️#ayaroom#ayaroomおもちゃで他のアイテムもご覧いただけます♪【サイズ】53.5㎝×17cmコンパクトサイズの電子ピアノ♪機能は沢山の本格仕様！！！※説明書は翻訳してお使いください【内容】・電子ピアノ（61キー）・ミニマイク・電源ケーブル単三電池4本でも使用可能です。★小型ながら、全ての機能が搭載されています。プログラミング、録音、再生機能打楽器音リズムテンポ...etc添付画像は外国語を翻訳しているため少しわかりにくい部分があるかと思いますが宜しくお願いいたします☺️✨⭐️新品未使用品⭐️箱は凹みや傷がありますが(最後の写真)中身は問題ありません。ご理解いただける方お願い致します^^ysh$$6280種類···キーボード・シンセサイザー