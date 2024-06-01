タイ バンコク 日本博 トレカ RAMPAGE

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商品詳細
川村壱馬トレーディングカード1枚です他メンバーとの複数購入でお値引（500円）⭕️即購入OK⭕️防水、硬質ケースにてメルカリ便未使用ですが開封済みのため初期傷など気になる方は御遠慮ください
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