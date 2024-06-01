藤井風　燃えよ ロングTシャツ

ご覧いただきありがとうございます。藤井風さん mo-eh-yoロングスリーブtサイズM色 ブラック購入後3回程着用しています。特に目立つ汚れは無いと思いますが、あくまでも古着、中古品となりますのでご理解の程よろしくお願いします。



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